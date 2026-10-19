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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من أول جرام.. أسعار السبائك الذهبية الخفيفة عيار 24

اسعار السبائك الذهبية الخفيفة
اسعار السبائك الذهبية الخفيفة
رشا عوني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 19 أكتوبر2026، ويهتم الكثير بمتابعة أسعار السبائك الذهبية الخفيفة خاصة وأنها سهلة البيع والشراء، ومناسبة لكل من يرغب في الاستثمار بمبلغ مالي بسيط، لذا نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، وأسعار السبائك الذهب بالمصنعية.

أسعار السبائك الذهبية الخفيفة اليوم الأثنين 19 أكتوبر 

 

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام نحو 7315 جنيها.

سعر سبيكة 2.5 جرام 

يبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام في السوق المصري حالياً ما بين 18,000 إلى 18,400 جنيه تقريباً، وذلك حسب الشركة المصنعة وتكاليف المصنعية والدمغة

تعرف على أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الإثنين

سعر سبيكة وزن 5 جرام 

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات،نحو 36 ألفا و232 جنيها شاملة المصنعية

سعر سبيكة 10 جرام 

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات نحو 72 ألفا و500 جنيه، فيما بلغ سعر إعادة البيع التقريبي نحو 71ألفا و715 جنيها.

سعر سبيكة 20 جرام

وتراوح سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما بين 143 ألفا و545 و144 ألفا و960 جنيها

سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية


أسعار الذهب اليوم الأثنين 19 أكتوبر

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا للأسعار الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7175 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5380 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4185 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: بلغ 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: سجل 4184.8 دولار.

الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية 8 جرامات من الذهب عيار 21

هل ترتفع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات الدولار وأسعار الفائدة، فضلًا عن حركة سعر الصرف ومستويات الطلب في السوق المحلية.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار المحدثة قبل اتخاذ قرار الشراء، ومقارنة أسعار البيع والشراء، والاستفسار عن المصنعية والدمغة والتأكد من الحصول على فاتورة موضح بها تفاصيل المشغولات.

اسعار السبائك الذهبية الخفيفة اسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر عيار12 سعر عيار18 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار21 اسعار السبائك الذهب اسعار السبائك سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة10 جرام سعر سبيكة 20 جرام سعر سبيكة 10 جرام

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