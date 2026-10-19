أيمن محسب: لم أخطر رسميًا باستبعادي من سباق انتخابات الهيئة العليا للوفد

أكد النائب أيمن محسب، إنه لم يُخطر رسميًا باستبعاده من سباق انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، موضحًا أنه تقدم إلى اللجنة بما يثبت صحة موقفه، وينتظر صدور القرار النهائي بشأن الطعن المقدم على ترشحه.

وتساءل محسب عن من يقف وراء تسريب خبر استبعاده قبل الفصل النهائي في الطعن، معتبرًا أن الإعلان عن مثل هذه المعلومات قبل حسم الموقف رسميًا يثير تساؤلات حول ملابسات الواقعة.

يأتى ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل بشأن لجنة الطعون داخل الحزب، عقب تداول اتهامات عديدة لرئيس اللجنة بعد قرار الاستبعاد.

وبخصوص الواقعة، فتح رئيس حزب الوفد تحقيقًا بشأن هذه الاتهامات، في تطور جديد يضيف مزيدًا من الجدل إلى المشهد الانتخابي داخل الحزب.