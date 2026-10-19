لم أصدق أنه مات.. محمد شيرين فهمي يروي ذكرياته مع هشام بركات

استعاد المستشار محمد شيرين فهمي ذكرياته المؤلمة مع المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، الذي اغتيل في يونيو 2015، مؤكدًا أن رحيله شكّل صدمة كبيرة له، خاصة في ظل علاقة الصداقة والزمالة التي جمعتهما لسنوات طويلة.

وقال فهمي، خلال تصريحات لـ بودكاست “شهادة للتاريخ”، مع الإعلامي “مصطفى بكري”، إن علاقته بالمستشار هشام بركات بدأت خلال عملهما بالنيابة العامة، إذ كان بركات يشغل منصب وكيل نيابة الزيتون، في الوقت الذي كان فيه فهمي وكيلًا لنيابة المطرية، قبل أن يتولى بركات لاحقًا رئاسة نيابة مصر الجديدة.

وأضاف أن علاقة الصداقة والزمالة بينهما استمرت على مدار سنوات، وكانا يلتقيان باستمرار، ثم جمعهما العمل في مكتب شؤون نيابة أمن الدولة، حيث أصبحت لقاءاتهما شبه يومية.

وأشار المستشار محمد شيرين فهمي إلى أن لحظة تلقيه خبر اغتيال صديقه كانت من أصعب اللحظات التي مر بها، موضحًا أنه كان يجلس على منصة القضاء لنظر إحدى القضايا المهمة، عندما أبلغه ضابط الحراسة بتعرض هشام بركات لإطلاق النار، الأمر الذي أصابه بصدمة شديدة.

لم يستطع تصديق رحيله

وتابع أنه قرر تأجيل نظر القضية على الفور، وتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على صديقه، وكان يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه فوجئ، فور وصوله، بنبأ وفاته، مؤكدًا أنه لم يستطع تصديق رحيله.