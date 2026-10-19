بين مسرح العرائس وامتحانات أكتوبر.. وفاء رضا تتابع انتظام الدراسة بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب

تفقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة دهب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير امتحانات شهر أكتوبر، والوقوف على مستوى الطلاب ومدى التزام المدرسة بتنفيذ التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وعبد الله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وكان في استقبالهم ميرفت محمد سلامة، مديرة المدرسة.

وشملت الجولة متابعة الأنشطة المدرسية، حيث شهدت مديرة المديرية فعالية لإلقاء الشعر قدمها عدد من الطلاب، في إطار الاهتمام بالمواهب الطلابية وتشجيع الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب اللغوية والإبداعية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

كما تفقدت قاعات رياض الأطفال، وتابعت أحد الأنشطة التعليمية التي نفذتها المعلمات باستخدام مسرح العرائس، وشاركت الأطفال تفاعلهم مع العرائس القفازية، في أجواء اتسمت بالبهجة والود، بما يعكس أهمية توظيف الأنشطة التفاعلية في تبسيط المعلومات وترسيخ المفاهيم لدى الأطفال.

وامتدت الجولة إلى الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية، حيث ناقشت وفاء رضا الطلاب حول مستوى أسئلة امتحانات شهر أكتوبر ومدى سهولتها أو صعوبتها، وأكد الطلاب سهولة الأسئلة، في الوقت الذي شددت فيه على أهمية المتابعة اليومية للدروس والاستعداد الجيد للامتحانات.

ووجهت مديرة المديرية الطلاب إلى ضرورة الانتظام في المراجعة اليومية، والاهتمام بكتب التقييمات، موضحة أن أسئلة امتحانات الشهور وامتحانات نصف العام ستأتي منها، إلى جانب الاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يساعد على تعزيز الفهم والاستيعاب وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكدت وفاء رضا أهمية الالتزام بقواعد الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على التعلم والمشاركة الفعالة، مشيدة بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في تهيئة الأجواء المناسبة وانتظام الدراسة، بما يدعم تحقيق الأهداف التعليمية والارتقاء بمستوى .