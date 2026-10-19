الزراعة تُطلق برنامجًا تدريبيًا حول "الذكاء الاصطناعي واستخداماته في البرامج المكتبية" لرفع كفاءة العاملين

في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بها، أطلقت الوزارة فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي بعنوان "الذكاء الاصطناعي واستخداماته في البرامج المكتبية".

وقال اللواء ايمن مطر مساعد وزير الزراعة للتدريب، أن البرنامج جاء بحضور 23 مشاركًا من مرشحي مختلف إدارات الوزارة بقاعة المحاضرات الرئيسية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بهدف تزويد الكوادر الإدارية والتنفيذية بالوزارة بالمهارات الحديثة لمواكبة التطور التقني وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليومية.

واضاف مطر ان البرنامج التدريبي، سلط الضوء على تحليل البيانات الزراعية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الإنتاج الزراعي لدعم اتخاذ القرار وتطوير المخرجات، فضلا عن التوظيف العملي لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصياغة الإدارية، التلخيص السريع، والترجمة الفورية للتقارير.

تطوير الجهاز الإداري



وأكد مساعد وزير الزراعة، استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الجهاز الإداري، وبناء قدرات العاملين وفق أحدث المعايير التكنولوجية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير منظومة العمل الزراعي.