متجر نادي مارسيليا يتعرض للسرقة وسط الاضطرابات في فرنسا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، أن متجره الرسمي الواقع في شارع لا كانيبيير، وهو الشارع الرئيسي التاريخي في المدينة، تعرض للنهب، خلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع هذا الأسبوع.

وأدان النادي- المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم- الحادث، اليوم الإثنين.

وشهدت فرنسا واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات منذ سنوات مطلع الأسبوع الجاري، إذ ألقي القبض على آلاف الأشخاص، وتعرضت متاجر للنهب أو التخريب خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار، وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت سلطات مارسيليا حظرا على التجمعات العامة أو المظاهرات في جميع أنحاء المدينة؛ عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وأعمال نهب، ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وقال النادي في بيان: "يدين أولمبيك مارسيليا بأشد العبارات الممكنة، أعمال العنف والنهب التي استهدفت متجره الرسمي في كانيبيير، ويعبر عن تضامنه مع شريكه بوما، الذي يدير المتجر".

وأضاف: "تسببت هذه الأحداث في أضرار جسيمة بالممتلكات، مما أجبر النادي على إغلاق هذا المتجر مؤقتا أمام الجمهور، ومع ذلك، يمكن للجماهير الاستمرار في زيارة المتاجر الرسمية الأخرى لنادي أولمبيك مارسيليا في المدينة، وسيُعلم النادي جماهيره حالما تسمح الظروف بإعادة فتح المتجر".

ويحتل مارسيليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي بعد 7 مباريات، وسيعود إلى المنافسة يوم الخميس؛ عندما يحل ضيفا على شتورم جراتس النمساوي في الدوري الأوروبي.