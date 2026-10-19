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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
عبد الرحمن سرحان

أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 حملت رسائل مهمة على المستويين الوطني والاقتصادي، وعكست حرص القيادة السياسية على تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مبدأ الشفافية، وفتح المجال أمام المواطنين للاطلاع على ما تحقق من إنجازات وتحديات في مختلف قطاعات الدولة، في إطار من المصارحة والموضوعية.

منتدى مصر 2026

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقديم الحكومة بيانات دقيقة وكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها وتقبّل النقد، يمثل نهجًا مهمًا لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤكد أن بناء الوعي الحقيقي يبدأ من إتاحة المعلومات الموثوقة، وفتح المجال أمام الحوار الجاد القائم على الحقائق والأرقام، بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المضللة.

وأضاف عبدالغني ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن الحفاظ على الذاكرة الوطنية واستدعاء دروس الماضي، خاصة أحداث عام 2011 وما شهدته البلاد من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تؤكد أهمية إدراك الأجيال الجديدة لقيمة الاستقرار، وحجم التضحيات التي قدمها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة والقضاء وغيرهم من أبناء الوطن للحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومقدرات شعبها.

مواجهة الشائعات والتصدي لمحاولات التضليل 

وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن مواجهة الشائعات والتصدي لمحاولات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والأسرة والإعلام، مع ضرورة تعزيز قدرة الشباب على التحقق من المعلومات والتمييز بين المصادر الموثوقة والمحتوى المضلل، والاستفادة من التكنولوجيا بصورة إيجابية تدعم الوعي والانتماء الوطني.

وشدد عبدالغني على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لمناقشة ما شهدته قطاعات الدولة من تطوير، واستعراض حجم الإنجازات في ضوء الظروف والإمكانات المتاحة، إلى جانب عرض التحديات التي واجهت عملية البناء والتنمية، وتوضيح أثر القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يتيح للمواطن تكوين رؤية واضحة تستند إلى البيانات والحقائق.

وأكد عبدالغني ، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على استعراض ما تحقق من مشروعات وإنجازات، بل تمتد إلى فتح نقاش جاد حول الأولويات المستقبلية، وتقييم السياسات المتبعة، والاستماع إلى الخبراء والمتخصصين ومختلف الآراء، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار عبدالغني إلى أن الشفافية في عرض المؤشرات والبيانات الاقتصادية، ومناقشة التحديات بوضوح، تمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن استقرار الدولة ووضوح الرؤية بشأن أولويات التنمية يهيئان بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودعم الصناعة والتجارة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم رشاد عبدالغني تصريحه بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس السيسي تتمثل في أن الحفاظ على الدولة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء المستقبل يتطلب وعيًا حقيقيًا بالتحديات، ومصارحة مستمرة للمواطنين، وتكاتفًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشددًا على أن الاستثمار في وعي الإنسان المصري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية، باعتباره أساسًا لاستدامة الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

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