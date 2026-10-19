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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإعلام اللبناني: نعول على الدعم المصري والعربي للضغط على إسرائيل

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، إنّ  الأولوية الرسمية للبنان في المرحلة الحالية تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يسمح بعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمارها، إلى جانب تحرير الأسرى، مشيرًا إلى أن مباحثات الرئيس اللبناني جوزيف عون تركز باستمرار على هذه المطالب، باعتبارها مدخلًا لتحقيق الاستقرار في الجنوب اللبناني، بما ينعكس إيجابًا على المنطقة بأكملها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ  الموقف الرسمي اللبناني يرحب بكل أشكال الدعم العربي، ولا سيما الدعم القادم من جامعة الدول العربية ومصر.

وأكد، أن لبنان يعوّل على الحث الدبلوماسي والضغط والمناصرة التي يقدمها الأشقاء والأصدقاء حول العالم لدفع إسرائيل إلى الاستجابة للمطالب اللبنانية.

وأوضح أن زيارة جامعة الدول العربية إلى لبنان تأتي في هذا الإطار، وتمثل خطوة نحو تحقيق الحل والاستقرار المنشودين، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي والالتزام بالاتفاق الإطاري الذي أُبرم بحضور الولايات المتحدة.

وتابع، أن الموقف اللبناني بشأن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» واضح، وقد عبّر عنه الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام مرارًا، مشددًا على أن بقاء القوة يمثل أحد شروط الاستقرار في الجنوب.

وذكر، أنه إذا تعذر استمرار القوات الأممية بالشكل أو الإطار الحالي، فمن الضروري وجود قوات أممية تؤدي مهام دولية في الجنوب اللبناني لضمان الاستقرار.

القوة الأممية

ولفت، إلى أن الرئيس والحكومة اللبنانية يواصلان الاتصالات الدبلوماسية بهدف التوصل إلى مخرج قانوني وعملي يحقق هذه الغاية، حتى إذا اختلفت تسمية القوة الأممية أو طبيعة الإطار الذي تعمل ضمنه.

بول مرقص وزير الإعلام اللبناني لبنان المطالب الاستقرار

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