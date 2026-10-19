وزير الإعلام اللبناني: تداعيات الحرب والأزمة المالية السابقة تزيد معاناة شعبنا

قال بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، إنّ الحكومة تدرك معاناة المواطنين والضغوط المعيشية التي يواجهونها، وتعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عنهم، رغم صعوبة الظروف الدولية والداخلية.

وأوضح مرقص، أن ارتفاع كلفة النقل وأسعار النفط عالميًا أسهم في تفاقم الأزمة، إلى جانب العوامل الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة والأزمة المالية الخانقة التي شهدتها البلاد ولا تزال آثارها مستمرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحكومة تعمل بتوجيهات من الرئيس اللبناني جوزيف عون على اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل الأعباء المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى وجود خطوات ملموسة تنفذها وزارة الاقتصاد ووزارة المال وغيرهما من الوزارات المعنية. وأكد أن حجم الأزمة كبير نتيجة تداخل تداعيات الحرب الأخيرة مع الأزمة العالمية والضغوط المالية السابقة التي لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وأوضح مرقص ، أن الإعلام اللبناني يتجه نحو مزيد من التطوير والانفتاح في ضوء قانون الإعلام الجديد، الذي صدر قبل نحو شهر ونصف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وخبرات محلية.

تطوير المشهد الإعلامي

ولفت إلى أن القانون حظي بترحيب دولي واسع من المنظمات والدول المعنية بحرية الرأي والتعبير والإعلام، موضحًا، أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي، مؤكدًا أن تحديث التشريعات الإعلامية سيظل مسارًا مستمرًا لتحقيق التوافق بين المعايير الدولية والخصائص والاحتياجات المحلية.