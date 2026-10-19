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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور الأمين العام .. أمانة التنظيم المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد لقاءاً تنظيمياً هاماً مع أمنائها في المحافظات

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، أولى اجتماعاتها التنظيمية مع أمناءها بالمحافظات، عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة كافة الأمور التنظيمية ذات الصلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

اجتماع هام لمستقبل وطن

جاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، وعدد من الأمناء المركزيين، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء التنظيم في المحافظات كافة.

وفي كلمته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أهمية اللقاءات التنظيمية لأمانات الحزب في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، تتطلب تضافر كافة الجهود، لافتا إلى أن أساس النجاح يتمثل في التعاون والتنظيم.

توجيه من الأمين العام

وشدد، النائب أحمد عبد الجواد، على أهمية استمرار العمل الجماعي وإعلاء الصالح العام، وهو ما يتميز به حزب مستقبل وطن، لافتا للفعاليات الخدمية وجولات قيادات الحزب للمحافظات، وهو ما انعكس على حجم الطلب من المواطنين على عمل عضويات جديدة والانضمام للحزب .

فيما أشار، النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، لأهمية دورية عقد اجتماعات لكافة هيئات مكاتب الأمانات النوعية في كافة المحافظات.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب خالد شلبي، أن أمانة التنظيم تعد بمثابة ذاكرة الحزب، مشددا على ضرورة الربط بين الخط التنظيمي والخط النيابي في المحافظات كافة، فضلا عن ضرورة الانتهاء من كافة التشكيلات الخاصة بالمحافظات وأماناتها النوعية ووحداتها الحزبية، خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع طرح ومناقشة عدد من الأفكار والمبادرات الجديدة التي تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، تنفيذاً مع استراتيجية الحزب، الداعمة للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، بما يحقق الاستقرار المجتمعي.

النائب أحمد عبد الجواد مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمان النواب

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