برلماني: منتدى مصر 2026 يرسخ مبدأ المكاشفة مع المواطنين ويضع نتائج العمل الحكومي أمام الرأي العام

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 عكست توجهًا نحو تعزيز الحوار المباشر مع المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على تفاصيل ما تنفذه الدولة من مشروعات وسياسات، في ضوء الإمكانيات المتاحة والتحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.

منتدى مصر 2026

وأوضح الجندي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة عرض البيانات والمؤشرات ومناقشة الأوضاع قبل تنفيذ خطط التطوير وبعدها؛ يطرح أهمية الانتقال من الاكتفاء بالإعلان عن المشروعات إلى توضيح نتائجها الفعلية وانعكاساتها على حياة المواطنين، معتبرًا أن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يستند إلى معلومات واضحة ومقارنات موضوعية تساعد على تحديد ما تحقق، وما لا يزال يحتاج إلى تدخل، وما ينبغي أن تتضمنه الخطط المقبلة من أولويات.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسى المواطنين إلى التركيز في تفاصيل المناقشات التي يشهدها المنتدى تحمل رسالة مهمة بشأن دور المجتمع في متابعة السياسات العامة، فالمواطن ليس مجرد متلقٍ للقرارات، بل طرف أساسي في تقييم نتائجها والتعبير عن احتياجاته والمشاركة في تحديد الملفات التي تستحق مزيدًا من الاهتمام.

فتح مساحة للنقاش

وتابع: أهمية منتدى مصر 2026 تتمثل في قدرته على فتح مساحة للنقاش حول العلاقة بين خطط الدولة والاحتياجات اليومية للمواطنين، خاصة في ملفات التعليم والصحة والخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل، مؤكدًا أن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي ضُخت أو عدد المشروعات التي نُفذت، وإنما بمدى قدرتها على تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عن القرارات التي اتُخذت خلال السنوات الماضية في ظل ظروف وتحديات معقدة يبرز أهمية قراءة مسار التنمية في سياقه الكامل، مع ضرورة الاستمرار في مراجعة النتائج والاستفادة من التجارب السابقة، بما يدعم كفاءة الإنفاق العام ويعزز توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وأكد أن الرسالة المتعلقة بإتاحة النقد وتبادل الآراء تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير العمل العام، إذ إن اختلاف وجهات النظر يمكن أن يسهم في كشف أوجه القصور والوصول إلى حلول أكثر ملاءمة، شريطة أن يستند النقاش إلى المعلومات الموثوقة وأن يستهدف معالجة المشكلات وتحقيق المصلحة العامة.

وشدد على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يرتبط بوضوح المعلومات والقدرة على شرح القرارات وأسبابها، فضلًا عن الإعلان عن النتائج بصورة قابلة للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن التواصل الفعال مع المواطنين يساعد على توضيح طبيعة التحديات والحد من الفجوة بين ما تستهدفه الخطط الحكومية وما يتوقعه المجتمع من نتائج.

وأضاف المهندس حازم الجندي، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتحويل الحوار حول التنمية إلى مساحة لتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحسين الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، والاستماع إلى مطالب المواطنين، بما يضمن أن تنعكس جهود التنمية بصورة ملموسة على حياتهم اليومية.