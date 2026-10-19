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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمل سلامة بمنتدى مصر 2026: بناء الوعي والثقافة الوطنية ضرورة لحماية الهوية المصرية

أمل سلامة
أمل سلامة

أكدت أمل سلامة، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن الثقافة والوعي يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء الإنسان المصري، وتعزيز الانتماء الوطني، والحفاظ على الهوية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددة على أن الاستثمار في الوعي لا يقل أهمية عن الاستثمار في الاقتصاد والبنية التحتية.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في جلسة الثقافة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشادت بأهمية المنتدى باعتباره منصة للحوار وتبادل الرؤى حول قضايا بناء الإنسان ومستقبل الدولة المصرية، مؤكدة أن مناقشة القضايا الثقافية والفكرية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات، والحاجة إلى ترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت سلامة أن الحفاظ على الهوية الوطنية يتطلب تطوير الخطاب الثقافي والإعلامي، وتقديم محتوى قادر على مخاطبة الشباب بلغتهم، وتعريفهم بتاريخ وطنهم وحضارته وقيمه الأصيلة، بما يعزز لديهم الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، لافتة إلى أن مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة تبدأ ببناء عقل واعٍ يمتلك القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

وشددت على أهمية تجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويعزز قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية، مؤكدة أن تجديد الخطاب الديني لا يعني المساس بالأصول، وإنما تقديم فهم مستنير يواجه التطرف والتشدد، ويسهم في حماية المجتمع من الأفكار التي تستهدف استقراره وتماسكه.

وأوضحت رئيس مؤسسة «عظيمات مصر » أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، مع إيلاء اهتمام خاص بدور المرأة والأسرة في غرس قيم المواطنة والانتماء لدى الأبناء، مشيرة إلى أن تمكين المرأة ثقافيًا وفكريًا ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وقدرتها على تنشئة أجيال أكثر وعيًا وانتماءً.

واختتمت أمل سلامة تصريحاتها بالتأكيد أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو فتح نقاش جاد حول مستقبل الثقافة والوعي في مصر، مشيدة باهتمام المنتدى بطرح قضايا بناء الإنسان والهوية الوطنية، ومؤكدة أن تعزيز الثقافة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة وتجديد الخطاب الديني تمثل جميعها مسارات متكاملة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

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