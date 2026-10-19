إبراهيم العسال: منتدى مصر يعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستماع لهموم المصريين

قال الدكتور إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة، إنه تشرف بالحديث عن مصر وتاريخها والهوية الوطنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 اليوم.

وقال الدكتور إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الوعي بالتاريخ أمن قومي، ولا يجب أن يكون التاريخ مادة للتلاعب بعقول الشباب، متابعا أن غير المصريين يفتخرون بمصر.

وأشار الدكتور إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة، إلى أن مصر استمرت تاريخيا رغم اختلاف الحضارات، و الطلاب من كل دول العالم ينهلون من علم الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة، أن منتدى مصر 2026 يمثل رسالة من القيادة السياسية أنها تستمع لهموم المصريين، ولابد من لجان متخصصة ومحايدة تكتب التاريخ بتجرد وحياد.

