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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الـ110 ملايين مواطن يهمهم مستوى الأسعار وتحسن المعيشة

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتدى مصر 2026، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 24 أكتوبر، يمثل فرصة لمناقشة ما تحقق من مشروعات وإنجازات خلال السنوات الماضية، معربا عن أمله في أن تسفر فعاليات المنتدى عن قرارات تصب في مصلحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وقال خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، إلى جانب تقييم ما تحقق في قطاعات الطرق والموانئ والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.


وأضاف أن منتدى مصر 2026 بدأ اليوم حتى 24 أكتوبر، موضحا أن طموح المواطن هو أن تكون هناك تخفيضات في الأسعار وتحسن في مستوى المعيشة، وأتمنى صدور قرارات خاصة بالرواتب والمعاشات والأسعار.

وأوضح: «الرئيس السيسي تكلم عن المرتبات والأجور، وأتمنى أن تكون نتائج المنتدى في صالح المواطن، والـ110 ملايين ما يعنيهم مرتبي يزيد كام، والأسعار أخبارها إيه».

وتابع: «مهمة المنتدى الأولى، معرفة كل ما تحقق من 2012 حتى الأن، ومشروعات الطرق والموانئ والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة التعليم كانت مهمة ولا لأ؟ هل المنظومة الخاصة بتكافل وكرامة كانت مهمة ولا لأ؟ هل منظومة البوتاجاز والغاز وحياة كريمة كانوا مهمين أم لا؟ وكل دي أسئلة مشروعة».

وأوضح: «أنا كمواطن قاعد في قرية، قريتي مهمة بالنسبالي، ولو أنت مش جاي العاصمة، متجيش، أنا بوصلك خدمة في بلدك تستفيد منها، والطرق هل استفدت منها ولا لأ؟ والطرقات هل استفدت منها ولا لأ؟».

وتابع: «محطات مترو الأنفاق في مصر أصبحت تقدم خدمات تعادل كبرى دول العالم، أنا لما كنت بقول على 2011 فوضى وخراب بيشتموني».

أحمد موسى منتدى مصر المواطن

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