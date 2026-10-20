قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة ضد باريس.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2026 والقنوات الناقلة
فائدة الاستغفار لجسم الإنسان.. رزق وخير وعجائب لا حصر لها
بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق
ماذا يقال في أذكار صلاة الفجر ؟.. كلمات وردت عن سيدنا النبي
ترامب: أوروبا تفقد السيطرة على بلدانها بسبب الهجرة غير الشرعية
هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب
ناقد رياضي: محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030
رعب في هواتف آيفون.. فيروس تجسس خطير يسرق صورك وأرقامك السرية
عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
«التعليم أولوية وأنهينا حقبة المدرس الواحد والـ 150 طالباً».. أبرز رسائل مدبولي بـ«منتدى مصر 2026»
حكم بيع بيانات المرضى الصحية لشركات التأمين أو الأدوية؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير البترول الأسبق: الصين هدف أمريكا في صراعات الطاقة.. ولا أتوقع انخفاض أسعار البترول

وزير البترول الأسبق: الصين هدف أمريكا في صراعات الطاقة.. ولا أتوقع انخفاض أسعار البترول
وزير البترول الأسبق: الصين هدف أمريكا في صراعات الطاقة.. ولا أتوقع انخفاض أسعار البترول
شيماء جمال

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن كل ما يحدث في العالم يرتبط بتوازنات سياسية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تزيد من اشتعال الأزمة على مستوى العالم، وأن كل من لا يقبل مساعدة إسرائيل أو يقف ضد إيران يُعد عدوًا لأمريكا وإسرائيل.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن العالم يشهد اشتعالًا في مختلف المناطق، موضحًا أن السبب الحقيقي للتوترات العالمية يرتبط بالبترول والطاقة، وسعي الولايات المتحدة للسيطرة على منابع الطاقة في فنزويلا والخليج وبعض الولايات السوفيتية القديمة، وهو ما يمثل هدفًا كبيرًا بالنسبة لأمريكا.

وأضاف اسامة كمال، أن التوترات والحروب المتعلقة بالطاقة تستهدف إضعاف الصين، معتبرًا أن هذا هو الهدف الحقيقي للولايات المتحدة في الوقت الحالي، موضحًا أن ارتفاع أسعار البترول يؤثر على الاقتصاد الصيني، الذي يستورد يوميًا كميات هائلة من المواد البترولية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن الصين تمثل الهدف الرئيسي لأمريكا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن معدلات النمو الصينية تبلغ 4.5%، وهو ما تراه الولايات المتحدة خطرًا يهددها، ومن هنا تكمن الخطورة، إذ تعاقب أمريكا الصين وتزيد من أزماتها المتعلقة بالطاقة، موضحًا أن الولايات المتحدة ترى أن معدلات النمو المرتفعة في الصين تمثل خطرًا عليها، كما تسعى إلى جعل روسيا داعمًا للصين من خلال الحرب الأمريكية، في حين يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشيء من الليونة مع روسيا حتى لا تدعم الصين.

وتابع: "الصين كانت تستورد 11 مليون برميل بترول، من بينها ما بين 6 و7 ملايين برميل من الخليج العربي.. لا اتوقع هبوط أسعار البترول والمواد البترولية، بسبب الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت البترولية، والتي ستؤدي إلى تعطلها لمدة تزيد على 3 سنوات".

وزير البترول الصين أمريكا الطاقة أسعار البترول البترول إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

حمزة عبد الكريم

بعد مشاركته مع الفريق الرديف.. مدرب برشلونة السابق يوجه نصيحة مهمة لـ حمزة عبد الكريم

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو ومطاري الملك خالد وأبها في السعودية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: تطوير المناهج وترسيخ الوسطية وتأهيل الطلاب لسوق العمل ركائز الأمن القومي المصري

وائل النشار رئيس المصرية للمطارات

النشار يتابع توسعات مطار الغردقة لمواكبة نمو حركة الركاب

الرئيس السيسي

ماذا قال الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد