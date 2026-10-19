لميس الحديدي: إزاي الحكومة هتزود دخل المواطن والبطالة وصلت لـ5.8%؟

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تحسين دخل المواطن يمثل أحد أهم التحديات التي ينبغي أن تجيب عنها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال منتدى «مصر 2026» عن سوق العمل وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، مؤكدًا أن الدولة تتطلع إلى حصول المواطنين على دخول أكبر تكفي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الرئيس أقر بأن دخول المواطنين ربما لا تزال أقل من المستوى الذي يتمناه الجميع أو الذي تحتاج إليه الأسر، لكنه أكد أن الدولة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحسين هذه الدخول، بالتوازي مع ما أعلنه بشأن تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.

وأوضحت الحديدي أن الحكومة مطالبة بتقديم إجابة واضحة عن كيفية رفع دخول المواطنين، لافتة إلى أن جلسة العمل والتشغيل والاستثمار ستكون مهمة في مناقشة سبل تحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي وحدها لن تكون كافية لتحسين مستوى الدخل، خاصة أن عدد العاملين بالحكومة محدود ويتناقص.

وأشارت إلى أن عدد العاملين بالجهاز الحكومي يبلغ نحو أربعة ملايين إلى 4.8 مليون تقريبًا، وفقًا لتقديرها، مع التنبيه إلى احتمال عدم دقة الرقم، موضحة أن الكتلة الأكبر من العاملين توجد في القطاع الخاص، ولذلك فإن تحسين دخول هذه الفئة ورفع مرتباتها يمثلان جانبًا أساسيًا من معالجة قضية الأجور.

وأكدت الحديدي أن رفع الأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى توسيع السوق وزيادة الاستثمارات، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تسهم في زيادة الدخل، موضحة أن مطالبة الحكومة بزيادة المرتبات بصورة متكررة قد يقابلها ارتفاع في التضخم، وهو ما يجعل الاعتماد على زيادة الأجور وحدها معادلة غير مناسبة لمعالجة هذه القضية.

وذكرت، أن توسيع السوق هو أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على رفع المرتبات، مشيرة إلى أن الرئيس أكد تطلع الدولة إلى زيادة الأجور، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، وهو ما وصفه بأنه من أدنى المستويات.