لميس الحديدي: منتدى «مصر 2026» معمول عشان المواطن يعرف إحنا رايحين على فين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن منتدى «مصر 2026» انطلق صباح اليوم بافتتاح الرئيس، موضحة أن المنتدى يُعقد على مدار ستة أيام، ويشهد أكثر من 19 جلسة نقاشية تجمع بين الحكومة والخبراء والنواب، إلى جانب إتاحة المشاركة للمواطنين عبر منصة المنتدى.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الهدف من المنتدى، كما أوضح رئيس مجلس الوزراء، لا يقتصر على استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، لأن المواطنين لا يريدون معرفة ما حدث فقط، وإنما يتطلعون إلى معرفة ما سيحدث في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المنتدى يستهدف الإجابة عن شواغل الرأي العام المتعلقة بالتحديات القائمة، والحلول المقترحة للمشكلات، وما ينتظر البلاد مستقبلًا.

وأكدت أن المواطن يأتي في المقام الأول ضمن أهداف المنتدى، باعتباره الشريك الأساسي في التضحيات المصاحبة للإصلاح الاقتصادي، ومن حقه أن يعرف إلى أين تتجه البلاد، وما الرؤية التي تستند إليها القرارات والسياسات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة الأولى، بحضور الرئيس، جلسات المنتدى البالغ عددها 19 جلسة، ومحاورها واهتمامات المواطنين التي ستتناولها، لافتًا إلى أن المنتدى سيجيب عن العديد من الأسئلة التي وردت عبر منصته، وتثير اهتمام الرأي العام.

ومن بين هذه الأسئلة، بحسب الحديدي، أسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدى ضرورة تنفيذ هذا الحجم من المشروعات والطرق والكباري، وما إذا كان من الأفضل توجيه مزيد من الاهتمام إلى قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بالرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، وملف الدين.

وشددت على أهمية هذه الأسئلة، لا سيما في ضوء ما أُعلن خلال الجلسة الأولى بشأن الفئات العمرية للمشاركين عبر الموقع الإلكتروني الذين طرحوا الأسئلة، موضحة أن 50% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وأن الأسئلة المتكررة جرى تجميعها في 42 سؤالًا من أبرز الأسئلة المطروحة.

واعتبرت أن هذه النسبة تعكس رغبة الشباب في معرفة ما ينتظرهم مستقبلًا، وفهم الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، مؤكدة أن من حق هذه الفئة العمرية، مثل بقية المواطنين، الحصول على إجابات واضحة بشأن مستقبلها والتحديات التي تواجهها.

وأضافت أن الجلسة نفسها شهدت حديث عدد من الخبراء عن الأخبار الكاذبة، وقضايا الوعي، وأهمية التدقيق في المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعامل مع كل ما يُنشر أو يُقال باعتباره حقيقة دون التحقق منه.

وكشفت الحديدي أنها ألقت كلمة قصيرة خلال الجلسة، معربة عن سعادتها وتشرفها بإلقائها أمام الرئيس، ومشيرة إلى أنها ستستعرض لاحقًا مشاعرها تجاه هذه المشاركة وما دار خلالها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن كلمات الرئيس في ختام الجلسة الأولى كانت الأهم بين ما طُرح خلالها، موضحة أنها ستتناول هذه الكلمات أيضًا في حديث لاحق.