فاتن عبدالمعبود: الوعي بالتاريخ يمثل أحد الأسس المهمة لترسيخ الانتماء الوطني

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن أم تي اي، أن أحداث عام 2013 تمثل محطة مهمة عند تناول التطورات السياسية والمجتمعية التي شهدتها مصر، مشيرة إلى أهمية دراسة هذه المرحلة في إطار سياقها التاريخي، وفهم التحديات التي واجهت الدولة والمجتمع خلالها.

ولفتت إلى ضرورة الربط بين المحطات التاريخية المختلفة، وفي مقدمتها انتصار أكتوبر 1973، وما شهدته مصر في السنوات التالية من تحولات، موضحة أن دراسة التاريخ لا ينبغي أن تقتصر على استعراض الأحداث، بل يجب أن تشمل تحليل أسبابها وظروفها والنتائج المترتبة عليها.

كما أشارت إلى أهمية دراسة المراحل المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية، بما فيها مرحلة الرئيس الراحل أنور السادات، وما شهدته من تحولات سياسية واقتصادية، باعتبار أن فهم هذه المراحل يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن تطور الدولة المصرية عبر العقود.

الوعي بالتاريخ ضرورة لحماية الهوية الوطنية

وشددت فاتن عبدالمعبود على أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يتطلب تقديم المعلومات التاريخية بصورة دقيقة ومتكاملة، وتعريف الأجيال الجديدة بالبطولات والتضحيات التي شهدتها مصر، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تناول الأحداث التاريخية وتوضيح سياقاتها، بما يعزز قدرة الجمهور على فهمها بعيدًا عن اجتزاء الوقائع أو الخلط بين الأحداث.

وأضافت أن الوعي بالتاريخ يمثل أحد الأسس المهمة لترسيخ الانتماء الوطني، خاصة أن المحطات الفارقة في تاريخ مصر ترتبط بتضحيات المواطنين وأفراد القوات المسلحة، وما قدموه خلال مراحل مختلفة من أجل حماية الوطن.

واختتمت بالتأكيد على أهمية مواصلة تسليط الضوء على تاريخ مصر وبطولاتها، وتعزيز الحوار حول الأحداث التي شكلت حاضر الدولة، بما يسهم في نقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال الجديدة، وترسيخ فهم أعمق للتحديات التي واجهتها مصر والدروس المستفادة منها.