عراقجي: ثمة تعاون وتقارب إيراني روسي غير مسبوق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن هناك ثمة تعاون وتقارب إيراني روسي غير مسبوق.



وفي وقت سابق حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، داعيًا إلى معالجة القضايا الإقليمية عبر الوسائل الدبلوماسية.

جاءت تصريحات عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث شدد على أهمية الدبلوماسية في تسوية الخلافات الإقليمية، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.