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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 40 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، الشهادات والمرافعة في محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتي السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أدارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أحرز كرات أسمنتية مزودة بمسامير حديدة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 40 متهما خلية مدينة نصر إرهاب

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