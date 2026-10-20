طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة فان بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "فان" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وتعديه عليه بالسب والضرب بالبحيرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور "لا يحمل رخصة قيادة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ ثلاثة أسابيع حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دمنهور.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.