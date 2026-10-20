القبض على شخص باع سيارة بتوكيل مزور بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بإستئجار سيارة ملاكى مملوكة لزوجته بالقاهرة وإختفائه عقب ذلك.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدير مالى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) ، وبسؤاله أقر بتضرره من المشكو فى حقه لقيامه بإستئجار سيارة ملاكى مملوكة لزوجته وتعرض السيارة لحادث سير بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر ، وعقب ذلك إكتشف قيامه ببيعها لشخص آخر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) بموجب توكيل مزور.

أمكن ضبط المشكو فى حقه بنطاق دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".