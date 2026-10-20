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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغلت ظروف الفتيات.. قرار عاجل في محاكمة صاحبة ملاهي ليلية بتهمة غسل الأموال

محكمة
محكمة
إسلام دياب

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة نهى الدكر، صاحبة الملاهي الليلية، بتهمة غسل أموال لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، باستغلال عدد من الفتيات القاصرات، من خلال استقطابهن للعمل داخل ملهى ليلي مقابل مبالغ مالية، مستغلة حالة الضعف والحاجة وصغر السن، بقصد تحقيق منافع مادية بطرق غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة كانت تستأجر وتدير ملهى ليلي بأحد الفنادق، وتديره فعليًا من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، حيث جرى تشغيل الفتيات في أنشطة غير لائقة تتنافى مع القيم والقانون، مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 400 و500 جنيه، مع حصول المتهمة على نصيب من العائد.

وأكدت التحقيقات أن الفتيات المجني عليهن قررن أن المتهمة كانت على علم كامل بصغر أعمارهن وظروفهن المعيشية الصعبة، واستغلت ذلك في تشغيلهن داخل الملهى، مؤكدات أنها المسؤولة عن إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.

المحكمة الاقتصادية محاكمة نهى الدكر نهى الدكر صاحبة الملاهي الليلية غسل أموال

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