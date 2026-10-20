انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم وإصابة 6 أشخاص

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم عند منزل الكيلو 55 في الاتجاه القبلي وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند الكيلو 55 ووجود عدد من المصابين وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ وفحص ملابساته وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

إصابة 6 أشخاص في الانقلاب

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة 6 أشخاص نتيجة انقلاب السيارة السوزوكي عند منزل الكيلو 55 في الاتجاه القبلي بطريق أسيوط الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية الصحية اللازمة والاطمئنان على حالتهم.

تحرير محضر بالواقعة

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتتابع الجهات المعنية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما تسفر عنه التحقيقات.