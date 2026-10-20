بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بحروق في انفجار كابل داخل محطة كهرباء السنبلاوين

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار كابل كهرباء داخل محطة كهرباء السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع انفجار بكابل كهرباء داخل محطة كهرباء السنبلاوين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة.



انتقلت 3 سيارات حيث تبين إصابة كل من محمد نبيل محمد، 29 عامًا، مقيم بقرية الحصوة التابعة لمركز السنبلاوين، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه والساق اليمنى.

وليد رضا رفعت، 30 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالذراع الأيمن وأحمد عادل إبراهيم، 36 عامًا، مصاب بحروق بالكفين والوجه والركبة اليمنى.

وجرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، فيما يجري الوقوف على ملابسات الحادث وأسباب انفجار الكابل الكهربائي.