عضو بنادي الشمس: زيادة الاشتراكات مخالفة للقانون.. ولن نسمح بالتعاقد مع مستثمر

أكد المستشار إبراهيم سليمان، عضو الجمعية العمومية بنادي الشمس، أن مجلس إدارة النادي لا يحق له فرض أي زيادات على الأعضاء دون الالتزام بالقانون والإجراءات المنظمة لذلك.

وقال سليمان، في تصريحات عبر برنامج " ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة Modern MTI" إن رئيس نادي الشمس أكد أن القانون يُطبق على الجميع، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت فرض زيادة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وهو ما اعتبره أمرًا غير جائز.

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الشمس لا يملك فرض أي زيادة على الأعضاء، موضحًا أن رئيس النادي لم يتنازل عن الزيادة، وإنما أُبلغ بها الأعضاء باعتبارها أمرًا مفروضًا عليهم.

وتساءل سليمان: "إذا كانت الزيادة مدرجة من أجل المساهمة الإنشائية في الأرض التي تم استردادها الموسم الماضي، فبأي سبب تم تحصيل 56 مليون جنيه كمساهمة في العام الماضي؟".

وشدد عضو الجمعية العمومية على تمسكه بحقوق الأعضاء، قائلًا: "لا نقبل إلا بحقنا، ولا نقبل أن يمنّ علينا أحد بشيء، وكل كلام رئيس نادي الشمس خطأ".

وأوضح أن الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية لا تملكان تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ أي قرارات تخالف القانون.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على رفض التعاقد مع مستثمر داخل نادي الشمس، قائلًا: "لن نسمح بالتعاقد مع مستثمر في نادي الشمس، كما صرح رئيس النادي".