رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج لتعزيز وجودنا الاستراتيجي في القطب الشمالي

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أهمية تعزيز الحضور الاستراتيجي لأوروبا في منطقة القطب الشمالي، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتزايد التنافس الدولي على النفوذ والأمن والموارد في هذه المنطقة الحيوية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تحركات الاتحاد الأوروبي لتطوير سياسته تجاه القطب الشمالي، بما يتناسب مع المتغيرات الأمنية والاقتصادية والبيئية، ويعزز قدرة التكتل الأوروبي على حماية مصالحه الاستراتيجية وتوسيع التعاون مع الدول الشريكة.

ووفقًا لتقارير إعلامية أوروبية، يستعد الاتحاد الأوروبي لطرح استراتيجية جديدة للقطب الشمالي، تركز على تعزيز التعاون الأمني وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توثيق العلاقات مع الدول ذات التوجهات المشتركة، ومن بينها النرويج وكندا وبريطانيا.

القطب الشمالي ساحة جديدة للتنافس الدولي

وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية متزايدة، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس، ومواردها الطبيعية، وتأثير التغيرات المناخية في فتح مسارات محتملة جديدة للملاحة البحرية، وهو ما يضعها في قلب حسابات القوى الكبرى المتعلقة بالتجارة والطاقة والأمن.

وتواجه أوروبا تحديات متزايدة في هذه المنطقة، في ظل تنامي النشاط العسكري الروسي واهتمام الصين بتوسيع حضورها الاقتصادي والاستراتيجي، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند وأهميتها للأمن الأوروبي والأطلسي.

وفي هذا السياق، دعا قادة 12 دولة أوروبية، خلال قمة القطب الشمالي التي استضافتها مدينة روفانييمي الفنلندية في سبتمبر 2026، الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية واستباقية في المنطقة، مع توفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المتغيرة. "المصدر"

الأمن والبنية التحتية في صدارة التحركات الأوروبية

وتشمل التوجهات الأوروبية تعزيز قدرات المراقبة والاتصالات، وحماية الكابلات البحرية والبنية التحتية الحيوية، وتطوير التعاون الدفاعي مع الشركاء، إلى جانب دعم قدرات الملاحة في الظروف القطبية، بما يسهم في حماية المصالح الأوروبية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التحديات الأمنية.

ولا يقتصر التحرك الأوروبي على البعد العسكري، بل يمتد إلى حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، وضمان التنمية المستدامة لسكان المنطقة، والاستفادة المسؤولة من الموارد الطبيعية والمعادن الحيوية اللازمة للتحول الاقتصادي والطاقة النظيفة.

وتؤكد هذه التحركات أن القطب الشمالي لم يعد مجرد منطقة بعيدة عن مراكز التأثير الدولي، بل أصبح أحد الملفات المهمة في معادلات الأمن الأوروبي والتنافس العالمي، الأمر الذي يدفع بروكسل إلى تعزيز حضورها وبناء شراكات أوسع لضمان الاستقرار وحماية مصالحها الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.