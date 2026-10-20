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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري المصري.. الزمالك يتفوق على بترول أسيوط 1-0 في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تفوق نادي الزمالك على بترول أسيوط بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 26، بعد خطأ فادح من دفاع بترول أسيوط في إخراج الكرة من منطقة الجزاء استغله بقطع للكرة أحمد شريف وأنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاءت تسديدة صاروخية من عبد الرحمن كشكش لاعب بترول أسيوط من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى خارج الملعب في الدقيقة 8.

وأهدر أحمد شريف مهاجم الزمالك فرصة هدف محقق بعدما إنفرد بمرمي بترول أسيوط ولكن ينجح حارس المنافس فى تصدي للكرة وتردت لشيكوبانزا الذى تابع الكرة ويسددها خارج المرمي تماماً في الدقيقة 11.

وتراجع حكم المباراة فى طرد إبراهيم عباس لاعب بترول أسيوط بعد تدخل عنيف على قدم أحمد شريف في الدقيقة 15.

وتلقى مصطفي الزناري مدافع الزمالك بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب بترول أسيوط تشي بوندي في الدقيقة 28.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك أحمد عبد الرحيم ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى بترول أسيوط أمجد يوسف في الدقيقة 30.

ودفع معتمد جمال ،الشاب محمد فرج بدلاً من محمود جهاد بعد إصابته في الدقيقة 38.

نادي الزمالك الزمالك بترول أسيوط الدوري المصري

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