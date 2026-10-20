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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة بعنوان «تعزيز الوعي وبناء الإنسان» بالتعاون مع الأزهر الشريف بحقوق المنصورة

ندوة دينية
ندوة دينية
همت الحسينى

نظمت حقوق المنصورة ندوة توعوية بعنوان «تعزيز الوعي وبناء الإنسان»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية وعي الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

 حيث أُقيمت الندوة بإشراف الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرءوف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع فضيلة الشيخ سامي عجور، مدير منطقة الوعظ بالدقهلية، والدكتورة مريم ويصا، المنسق العام لمبادرة التعاون، وبحضور الدكتورة أماني الحديدي، منسقة الأنشطة الطلابية.

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ أحمد جمال راشد وفضيلة الشيخ محمود مصطفى، من علماء الأزهر الشريف، وتناولت المحاضرات عددًا من الموضوعات المرتبطة بوعي الشباب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية، وأهمية تحمل المسؤولية والتعامل الواعي مع قضايا المجتمع.

وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرءوف، أهمية الندوات التوعوية في توسيع مدارك الطلاب وتنمية قدرتهم على الحوار والتفكير الواعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الأزهر الشريف في تعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الشباب.

وتناول  الشيخ أحمد جمال راشد، في محاضرته، أهمية الوعي الصحيح في تكوين شخصية الشباب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتمسك بالقيم الأخلاقية والاعتدال في الفكر والسلوك.

كما تناول  الشيخ محمود مصطفى دور القيم الدينية والأخلاقية في بناء الإنسان، مؤكدًا أهمية احترام الآخر وتحمل المسؤولية والالتزام بالسلوك القويم في التعامل مع مختلف قضايا الحياة.

وتأتي الندوة ضمن جهود كلية الحقوق لدعم الأنشطة الطلابية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتوعية الفكرية، وتعزز إدراك الطلاب لمسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم.

الدقهليه محافظة المنصوره حقوق

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