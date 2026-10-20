الزمالك يهزم بترول أسيوط بهدف شريف ويطارد الأهلي على الوصافة

أقتنص نادي الزمالك ثلاث نقاط ثمينة من بترول أسيوط بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 26، بعد خطأ فادح من دفاع بترول أسيوط في إخراج الكرة من منطقة الجزاء استغله بقطع للكرة أحمد شريف وأنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة من 7 مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة، ليقلص الفارق مؤقتًا مع صاحبي الصدارة والوصافة. في المقابل، توقف رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط، ليستمر في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.



وأهدر أحمد شريف مهاجم الزمالك فرصة هدف محقق بعدما إنفرد بمرمي بترول أسيوط ولكن ينجح حارس المنافس فى تصدي للكرة وتردت لشيكوبانزا الذى تابع الكرة ويسددها خارج المرمي تماماً في الدقيقة 11.

وتراجع حكم المباراة فى طرد إبراهيم عباس لاعب بترول أسيوط بعد تدخل عنيف على قدم أحمد شريف في الدقيقة 15.

وتلقى مصطفي الزناري مدافع الزمالك بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب بترول أسيوط تشي بوندي في الدقيقة 28.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك أحمد عبد الرحيم ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى بترول أسيوط أمجد يوسف في الدقيقة 30.

ودفع معتمد جمال ،الشاب محمد فرج بدلاً من محمود جهاد بعد إصابته في الدقيقة 38.