إزالة تعديات المحلات التجارية بشارع السوق في ميت عقبة لتوسعة الطريق وتنفيذ أعمال التبليط

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة لإزالة تعديات المحلات التجارية بشارع السوق بمنطقة ميت عقبة، وذلك بهدف توسعة الطريق وتيسير الحركة أمام المواطنين، تمهيدا لتنفيذ أعمال التبليط بالشارع.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة المحددة.

وتستهدف هذه الجهود رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتحقيق السيولة المرورية، وتهيئة الطريق لتنفيذ أعمال التطوير والتبليط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة ميت عقبة.