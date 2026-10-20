رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا قرابة 3 آلاف مشروع في مختلف القطاعات

أكد اللواء أح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدور الذي تقوم به الهيئة يمثل ركيزة أساسية ضمن القوى الشاملة للدولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات وخبرات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من الاستخدام لا يقتصر على مصر فقط، بل يطبق في معظم دول العالم والأكثر تقدماً.

وأوضح، خلال منتدى مصر 2026، أن الهيئة فور تكليفها من رئيس الجمهورية بمعاونة القطاع المدني في تنفيذ المشروعات القومية، وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة، حرصت على مضاعفة ساعات العمل لضمان عدم التقصير في مهمتها الرئيسية، إلى جانب تنفيذ المهام الموكلة إليها في المشروعات القومية الجديدة.

وأضافت أنه بالاستعانة بأكثر من 5000 شركة وطنية، وأكثر من 600 مكتب استشاري، وبمشاركة ما يقرب من 750 ألف مهندس وفني وعامل، تم تنفيذ قرابة 3000 مشروع في مختلف القطاعات.