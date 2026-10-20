حسن علام: المشروعات القومية في مصر أحدثت طفرة في شركات التشييد والبناء خلال 10 سنوات

أكد المهندس حسن علام، أن المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية أحدثت طفرة غير مسبوقة في حجم وأداء شركات التشييد والبناء الوطنية، مشيراً إلى أن حجم أعمال الشركات الحالية يمثل أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

وأضاف المهندس حسن علام خلال فعاليات منتدى مصر 2026 أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أهم الأوردة الشريانية للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه يضم نحو 6 ملايين عامل، ما يعني أنه يعيل ما يقرب من 25 مليون مواطن وأسرهم، أي ما يمثل ربع سكان مصر.

وشدد على أن النظرة لهذا القطاع باعتباره مجرد مستفيد من العقود والمشاريع هي تقييم غير عادل، بل هو شريك أساسي يفتح بيوت ملايين المصريين ويمنح الكوادر الوطنية خبرات متراكمة مكّنتها من التوسع والمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.