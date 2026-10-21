يتساءل كثيرون عن فوائد شرب ماء الليمون كل صباح، خاصة مع انتشار النصائح التي تربطه بخسارة الوزن وتحسين الهضم وتقوية المناعة. ويعد ماء الليمون من المشروبات البسيطة التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، لكن تأثيره يعتمد على طريقة تحضيره واحتياجات الجسم، وليس على تناوله في توقيت محدد فقط.

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ويحتوي الليمون على فيتامين ج ومركبات نباتية مفيدة، بينما يساعد الماء على الحفاظ على ترطيب الجسم، إلا أن هناك بعض الاعتبارات التي ينبغي الانتباه إليها عند تناول هذا المشروب بانتظام، بحسب ما نشره موقع مايو كلينك.

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

1. يساعد على ترطيب الجسم بعد الاستيقاظ

بعد ساعات النوم، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها بصورة طبيعية خلال الليل. ويساعد شرب كوب من ماء الليمون على بدء اليوم بكمية من السوائل، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يفضلون شرب الماء العادي.

ولا يشترط أن يكون الماء بالليمون للحصول على فوائد الترطيب، إذ يؤدي الماء العادي الغرض نفسه.

2. يمد الجسم بفيتامين ج

يحتوي الليمون على فيتامين ج، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين الضروري لصحة الجلد واللثة والأوعية الدموية، كما يعزز امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية.

وتختلف كمية فيتامين ج التي يحصل عليها الجسم حسب كمية عصير الليمون المستخدمة، لذلك لا يمكن اعتبار كوب ماء الليمون وحده بديلًا عن نظام غذائي متنوع.

3. قد يساعد على تحسين الهضم بصورة غير مباشرة

قد يساعد شرب الماء صباحًا على انتظام حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا لا يحصلون على كمية كافية من السوائل خلال اليوم.

لكن لا توجد أدلة قوية على أن ماء الليمون تحديدًا يعالج الإمساك أو ينظف الجهاز الهضمي من السموم، كما أن تأثيره يختلف من شخص لآخر.

ولتحسين الهضم، يظل تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، مع شرب الماء والحركة المنتظمة، من العادات المهمة.

4. هل يساعد ماء الليمون على خسارة الوزن؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

قد يكون شرب ماء الليمون دون إضافة السكر بديلًا مناسبًا للمشروبات المحلاة، ما يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة إذا حل محلها.

لكن ماء الليمون لا يحرق الدهون بصورة مباشرة، ولا توجد أدلة موثوقة على أن شربه على الريق يؤدي وحده إلى خسارة الوزن.

ويعتمد فقدان الوزن على التوازن بين السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم وتلك التي يستهلكها، إلى جانب النشاط البدني والعادات الغذائية اليومية.

5. قد يساعد على زيادة امتصاص الحديد

يساعد فيتامين ج الموجود في الليمون على تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، مثل العدس والفول والسبانخ.

لذلك، يمكن إضافة عصير الليمون إلى بعض الوجبات النباتية للاستفادة من هذه الخاصية، مع العلم أن الكمية المستخدمة تؤثر في مقدار الفائدة.

6. قد يؤثر في صحة الأسنان

رغم فوائد الليمون الغذائية، فإن عصيره حمضي، وقد يؤدي التعرض المتكرر للأحماض إلى تآكل مينا الأسنان تدريجيًا.

ولتقليل هذا التأثير، يفضل تخفيف العصير بكمية كافية من الماء، وتجنب إبقاء المشروب داخل الفم لفترة طويلة أو ارتشافه باستمرار طوال اليوم.

كما يُنصح بالمضمضة بالماء العادي بعد تناوله، والانتظار نحو 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

أضرار شرب ماء الليمون كل صباح

لا يسبب ماء الليمون مشكلات لمعظم الأشخاص عند تناوله بكمية معتدلة، لكنه قد يؤدي إلى بعض الأعراض لدى فئات معينة، ومنها:

زيادة الحموضة وحرقة المعدة: قد يفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي أو الحساسية للأطعمة الحمضية.

قد يفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي أو الحساسية للأطعمة الحمضية. تهيج المعدة: قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة عند تناول المشروبات الحمضية، سواء على معدة فارغة أو في أوقات أخرى.

قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة عند تناول المشروبات الحمضية، سواء على معدة فارغة أو في أوقات أخرى. تآكل مينا الأسنان: قد يزيد تناول عصير الليمون بصورة متكررة من خطر تآكل الطبقة الخارجية للأسنان.

قد يزيد تناول عصير الليمون بصورة متكررة من خطر تآكل الطبقة الخارجية للأسنان. زيادة السعرات الحرارية: تحدث هذه المشكلة عند إضافة كميات كبيرة من السكر أو العسل إلى المشروب، وليس بسبب الليمون وحده.

تحدث هذه المشكلة عند إضافة كميات كبيرة من السكر أو العسل إلى المشروب، وليس بسبب الليمون وحده. وإذا لاحظتِ زيادة الحموضة أو ألم المعدة بعد شربه، فمن الأفضل تقليل الكمية أو التوقف عنه وملاحظة الأعراض.

الطريقة الصحيحة لتحضير ماء الليمون صباحًا

يمكن تحضير المشروب بسهولة من خلال الخطوات التالية:

أحضري كوبًا من الماء العادي أو الفاتر.

أضيفي كمية مناسبة من عصير الليمون الطازج حسب المذاق.

قلبي المشروب جيدًا، وتجنبي إضافة السكر إذا كان الهدف تقليل السعرات الحرارية.

تناوليه ضمن نظامك اليومي، دون اعتقاد أن شربه على الريق شرط للحصول على فوائده.

ولا توجد ضرورة لشرب الماء الساخن أو إضافة كميات كبيرة من الليمون؛ فالأهم هو تحمل الجسم للمشروب والحفاظ على الترطيب والتغذية المتوازنة.

هل شرب ماء الليمون على الريق أفضل من تناوله خلال اليوم؟

لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن شرب ماء الليمون على الريق يمنح فوائد إضافية مقارنة بتناوله في أي وقت آخر. ويمكن شربه صباحًا أو خلال اليوم وفقًا للتفضيل الشخصي، بشرط ألا يسبب حموضة أو يضر بصحة الأسنان.