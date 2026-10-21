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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ74,494 شهيدا و175,604 مصاب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 إستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء و24 مصابا بحسب ماذكرت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها : منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم: بلغ إجمالي الشهداء: 1,534 شهيدًا وإجمالي الإصابات: 5,486 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 841 شهيدًا.

كما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على القطاع لـ 74,494 شهيدا  و175,604 مصاب.

في سياق أخر ؛ حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الإنسانية الخطيرة لقرار عدد من المؤسسات الإغاثية الدولية خفض أو وقف برامجها، وآخرها إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف المساعدات لنحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بسبب "نقص التمويل"، وما يترتب عليه من تهديد لاستمرار المنظومة الإغاثية، وتفاقم معاناة الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مخاطر ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

وأشار المجلس - خلال جلسته حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية التقت بالمدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارل سيكاو، وأطلعته على مخاطر وقف الدعم على الأسر المحتاجة، والجهود المشتركة لحشد التمويل الكافي لتلبية احتياجات الأهالي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وجدد المجلس دعوته للأمم المتحدة والدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار المساعدات، وتكثيف الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتأمين تدفق الإمدادات الإنسانية، كما ناشد الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي تقديم دعم مالي وإغاثي عاجل للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة مستشفيات قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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