شهيد ومصابون في غارة للاحتلال جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بارتقاء شهيد وسقوط مصابين في غارة للاحتلال جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استُشهد فلسطيني وزوجته، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة ، وفق ما أفاد به مجمع الشفاء الطبي.

اشتعلت النيران في شقة سكنية بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة إثر استهدافها من طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي"، ما أدى إلى استشهاد المواطن أكرم بسام ياسين (39 عاما) وزوجته دينا نبيل ياسين (36 عاما)، إضافة إلى 4 مصابين، بينهم 3 نساء.

وفي مدينة غزة أيضا، وصل شهيد إلى مستشفى الشفاء جراء قصف من مدفعية الاحتلال في منطقة السموني بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وسط القطاع، أفاد مجمع العودة الطبي، بأنه استقبل شهيدًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة "توك توك" قرب معصرة أبو عودة، في محيط منطقة الجسر على شارع صلاح الدين، شمال مخيم النصيرات.