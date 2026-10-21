الفصائل اليمنية تقصف مطار عدن بصاروخ باليستي

أفادت تقارير إعلامية بسماع سقوط صاروخ باليستي، قبل قليل، في العاصمة عدن ، عقب إطلاقه من منطقة إب، وفق معلومات أولية.

ولفتت المعلومات الأولية بأن القصف الباليستي الذي أطلقته الفصائل اليمنية على مطار عدن انطلق من السبرة جنوب إب.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الصاروخ .



صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض أمس /الثلاثاء/، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان “تحالف دعم الشرعية في اليمن” أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض.