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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمقذوف مجهول.. إصابة ‌ناقلة ⁠على بعد 11 ميلاً بحرياً ​من مدينة بخاء العمانية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة ‌ناقلة ⁠على بعد 11 ميلاً بحرياً ​إلى ⁠الغرب ​من مدينة بخاء العمانية والمطلة على مضيق ⁠هرمز بمقذوف مجهول.

وشددت الهيئة في بيان لها  على أنه تم إخماد ​الحريق الذي اندلع ⁠إثر الواقعة ، لافتة إلى ​أن الناقلة ترسو حاليا في مكانها وجميع أفراد ​الطاقم ​بخير.

وفي وقت سابق نقلت وسائل ‌إعلام إيرانية عن ​بحرية ​الحرس الثوري اليوم ⁠الثلاثاء ​أن ​ناقلة نفط عملاقة اشتعلت ​فيها ​النيران بعد اصطدامها ‌بلغم ⁠بحري جنوبي مضيق هرمز ​في ​أثناء "مخالفة" ⁠اللوائح الإيرانية.

أزمة مضيق هرمز

في سياق متصل، قالت هيئة ​عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية إنها ​تلقت ​بلاغا عن واقعة تتعلق ⁠بناقلة نفط ​وقوات عسكرية ​على بعد حوالي 121 ميلا بحريا ​إلى الشرق ​من الدقم في سلطنة ‌عمان.

وأضافت ⁠الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن ​الناقلة ​تعرضت "لتفاعل" ⁠في إطار النشاط ​العسكري الجاري ​بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

هيئة بحرية بريطانية ناقلة نفط مضيق هرمز سلطنة عمان مدينة بخاء العمانية

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