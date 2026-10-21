بمقذوف مجهول.. إصابة ‌ناقلة ⁠على بعد 11 ميلاً بحرياً ​من مدينة بخاء العمانية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة ناقلة على بعد 11 ميلاً بحرياً إلى الغرب من مدينة بخاء العمانية والمطلة على مضيق هرمز بمقذوف مجهول.
وشددت الهيئة في بيان لها على أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع إثر الواقعة ، لافتة إلى أن الناقلة ترسو حاليا في مكانها وجميع أفراد الطاقم بخير.
وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز في أثناء "مخالفة" اللوائح الإيرانية.
أزمة مضيق هرمز
في سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية على بعد حوالي 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم في سلطنة عمان.
وأضافت الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن الناقلة تعرضت "لتفاعل" في إطار النشاط العسكري الجاري بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.