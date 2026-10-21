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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شراكة استراتيجية بقطاع الدواء لتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع بأفريقيا والشرق الأوسط.. ونواب: يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية
معتز الخصوصي

اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد

نائب يشيد بوجود شراكة استراتيجية في قطاع الدواء لتعزيز الإنتاج المحلي

نائب: تشجيع الاستثمارات ركيزة أساسية لزيادة الصادرات الصناعية
 

أشاد عدد من النواب بوجود شراكة استراتيجية بقطاع الدواء لتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع بأفريقيا والشرق الأوسط ، وأكدوا أن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوجود شراكة استراتيجية بقطاع الدواء لتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية ، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

كان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شهد توقيع شراكة صناعية استراتيجية بين شركتي «سانوفي مصر» و«إيست فارما للأدوية»، تنتقل بموجبها ملكية مصنع سانوفي بالقاهرة إلى شركة إيست فارما، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ودعم استدامة صناعة الدواء في مصر، وفتح آفاق جديدة للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري ويدعم الأمن الدوائي.

وتعكس الشراكة، بحسب ما ورد في تفاصيل الاتفاق، توجهًا نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والبشرية التي يمتلكها السوق المصري، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاتفاق الاستراتيجي يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدوائية، وتنامي فرص إقامة مراكز إقليمية لصناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن استثمار شركة إيست فارما في مصنع سانوفي بالقاهرة يعبر عن الثقة في القدرات الصناعية المصرية، ويجسد رؤية مشتركة لتطوير القطاع الدوائي وتعزيز إمكاناته الإنتاجية.

ورحب الغمراوي بشركة إيست فارما بوصفها مستثمرًا جديدًا في السوق المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الشراكة في دعم الأمن الدوائي، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية صناعة الأدوية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على قدرات الإنتاج المحلي وفرص التوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد أدريان ديلامار ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية بشركة سانوفي في أفريقيا ومصر، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق المصري، موضحًا أن سانوفي تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وأن دورها يمتد إلى ما هو أبعد من توفير العلاجات، ليشمل التعاون مع السلطات المصرية في مواجهة التحديات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتدريب الطبي المستمر، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الرقمي.

وأضاف أن سانوفي مصر تواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية، بما يدعم إتاحة العلاجات واللقاحات المبتكرة، وتطوير الحلول والبرامج التي تستجيب للاحتياجات الصحية للمرضى المصريين.

بدوره، أعرب فيليب د. هاس، رئيس مجلس إدارة إيست فارما للأدوية، عن اعتزازه بالاستثمار في مصر والبناء على القاعدة الصناعية الراسخة لمصنع سانوفي بالقاهرة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية العاملة به.

وأكد أن الاستثمار يستهدف دعم استمرارية أنشطة المصنع وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب توفير قاعدة للتوسع في التصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس التزام إيست فارما طويل الأمد تجاه السوق المصري وثقتها في آفاق نمو قطاع الصناعات الدوائية.

وتأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الرامية إلى دعم استدامة الإنتاج الدوائي في مصر، وتعزيز القدرات الصناعية، وتوسيع فرص التصنيع والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية، وتعزيز الأمن الدوائي على المدى الطويل.

شراكة استراتيجية الدواء التصدير مستلزمات الإنتاج رئيس هيئة الدواء المصرية

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