نائبة: منتدی مصر 2026 فرصة لتحويل التحول الرقمي إلى صادرات دولارية

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيبها بفكرة منتدى مصر 2026، باعتباره منصة لعرض جهود الحكومة في مختلف الملفات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة أن تخرج فعالياته بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنعكس نتائجها على الاقتصاد والمواطن.

وقالت عبد الحميد في تصريحاتها اليوم، إنها شاركت في الندوة الخاصة بالتحول الرقمي ضمن فعاليات المنتدى، مؤكدة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد ميكنة للإجراءات أو تحديث للخدمات الحكومية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وخلق فرص إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت أن تعظيم العائد الاقتصادي من التحول الرقمي يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الشباب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل الدولي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات والتصميم والتسويق الرقمي، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على توفير التدريب، بل يمتد إلى مساعدة الشباب على تطبيق ما تعلموه، واكتساب الخبرة، والوصول إلى فرص عمل ومشروعات مدفوعة.

وأوضحت أنها سبق أن تقدمت بمقترح لإطلاق «الصندوق الوطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحر»، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل المهارات الرقمية للشباب إلى قدرات إنتاجية تتيح لهم تقديم خدمات للأسواق الخارجية وتحقيق عوائد بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تبدأ بتحديد المهارات الأكثر طلبًا عالميًا، ثم تدريب الشباب وتأهيلهم عمليًا، وربطهم بالمنصات والشركات الدولية، ومساعدتهم على الوصول إلى أول مشروع مدفوع، بما يجعل العمل الحر الرقمي أحد المسارات الواعدة لتصدير الخدمات المصرية.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة أن تقاس نتائج برامج التدريب بمدى قدرة المستفيدين على دخول سوق العمل والحصول على مشروعات من الخارج، وحجم الإيرادات الدولارية الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها، وليس بأعداد المتدربين أو الشهادات التي يحصلون عليها فقط.

وضربت عبد الحميد بالتجربة الهندية مثالًا على أهمية الربط بين بناء المهارات والانفتاح على الأسواق الدولية، موضحة أن الاستثمار في الكفاءات الرقمية يمكن أن يفتح أمام مصر فرصًا أوسع لتصدير الخدمات، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية.

وأكدت أن توسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في مختلف المحافظات، والاستفادة من العمل الحر عن بُعد، يمكن أن يتيحا للشباب والمرأة فرصًا أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي، دون التقيد بالموقع الجغرافي أو الانتقال إلى المدن الكبرى، مع أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا والاتصالات والمنصات الرقمية لتوفير الأدوات والخبرات اللازمة.

وشددت النائبة على ضرورة أن يخرج منتدى مصر 2026 بتوصيات محددة تتضمن آليات تنفيذ وجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، بما يضمن تحويل المناقشات إلى برامج عمل ذات مردود اقتصادي ملموس، مع إعطاء أولوية لتأهيل الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وربطها باحتياجات السوق وفرص التصدير.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن تحويل الكفاءات المصرية إلى قوة قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويمثل فرصة لخلق مصادر جديدة للعملة الأجنبية، وزيادة فرص العمل، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمار في رأس المال البشري.