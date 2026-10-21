قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار حتى شهر رمضان 2027
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: منتدی مصر 2026 فرصة لتحويل التحول الرقمي إلى صادرات دولارية

منتدى مصر
منتدى مصر
فريدة محمد

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيبها بفكرة منتدى مصر 2026، باعتباره منصة لعرض جهود الحكومة في مختلف الملفات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة أن تخرج فعالياته بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنعكس نتائجها على الاقتصاد والمواطن.

وقالت عبد الحميد في تصريحاتها اليوم، إنها شاركت في الندوة الخاصة بالتحول الرقمي ضمن فعاليات المنتدى، مؤكدة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد ميكنة للإجراءات أو تحديث للخدمات الحكومية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وخلق فرص إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت أن تعظيم العائد الاقتصادي من التحول الرقمي يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الشباب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل الدولي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات والتصميم والتسويق الرقمي، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على توفير التدريب، بل يمتد إلى مساعدة الشباب على تطبيق ما تعلموه، واكتساب الخبرة، والوصول إلى فرص عمل ومشروعات مدفوعة.

وأوضحت أنها سبق أن تقدمت بمقترح لإطلاق «الصندوق الوطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحر»، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل المهارات الرقمية للشباب إلى قدرات إنتاجية تتيح لهم تقديم خدمات للأسواق الخارجية وتحقيق عوائد بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تبدأ بتحديد المهارات الأكثر طلبًا عالميًا، ثم تدريب الشباب وتأهيلهم عمليًا، وربطهم بالمنصات والشركات الدولية، ومساعدتهم على الوصول إلى أول مشروع مدفوع، بما يجعل العمل الحر الرقمي أحد المسارات الواعدة لتصدير الخدمات المصرية.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة أن تقاس نتائج برامج التدريب بمدى قدرة المستفيدين على دخول سوق العمل والحصول على مشروعات من الخارج، وحجم الإيرادات الدولارية الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها، وليس بأعداد المتدربين أو الشهادات التي يحصلون عليها فقط.

وضربت عبد الحميد بالتجربة الهندية مثالًا على أهمية الربط بين بناء المهارات والانفتاح على الأسواق الدولية، موضحة أن الاستثمار في الكفاءات الرقمية يمكن أن يفتح أمام مصر فرصًا أوسع لتصدير الخدمات، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية.

وأكدت أن توسيع فرص التدريب والتطبيق العملي في مختلف المحافظات، والاستفادة من العمل الحر عن بُعد، يمكن أن يتيحا للشباب والمرأة فرصًا أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي، دون التقيد بالموقع الجغرافي أو الانتقال إلى المدن الكبرى، مع أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا والاتصالات والمنصات الرقمية لتوفير الأدوات والخبرات اللازمة.

وشددت النائبة على ضرورة أن يخرج منتدى مصر 2026 بتوصيات محددة تتضمن آليات تنفيذ وجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، بما يضمن تحويل المناقشات إلى برامج عمل ذات مردود اقتصادي ملموس، مع إعطاء أولوية لتأهيل الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وربطها باحتياجات السوق وفرص التصدير.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن تحويل الكفاءات المصرية إلى قوة قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويمثل فرصة لخلق مصادر جديدة للعملة الأجنبية، وزيادة فرص العمل، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمار في رأس المال البشري.

منتدى مصر 2026 الحكومة التنمية الاقتصادية التحديات النائبة آمال عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

العثور على طفلة مدينة السادات

بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

موعد صيام الأيام البيض

موعد الأيام البيض في جمادى الأولى 2026.. وقت الصيام وفضله وحكم الأكل ناسيا

الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه بتسيير أعمال وكالة الأزهر

رئيس اذاعة القران الكريم السابق

ذكريات من 40 عامًا.. رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق يستعيد ذكريات الجامعة وأول ظهور إذاعي له

بالصور

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد