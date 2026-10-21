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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شروط التقديم على منحة جامعة الملك سلمان الدولية.. الرابط والأوراق المطلوبة

منحة جامعة الملك سلمان الدولية
منحة جامعة الملك سلمان الدولية
رشا عوني

أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام الجامعي 2026/2027 للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية، وحددت السبت 24 أكتوبر 2026 كآخر موعد للتقديم عبر الرابط الرسمي استمارة التقديم لـ منحة جامعة الملك سلمان الدولية .

رابط التقديم على منحة جامعة الملك سلمان الدولية 2026

وعلى الطلاب الراغبين في التقدم لـ منحة جامعة الملك سلمان الدولية للعام الجامعي، الدخول إلى رابط التقديم من خلال الضغط هنـــــــــــا، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي تثبت استحقاقهم للمنحة.

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آخر موعد للتقديم على منحة جامعة الملك سلمان الدولية

ويأتي آخر موعد للتقدم على منحة جامعة الملك سلمان الدولية للعام الجامعي 2026/2027، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، وفقا لما هو معلن من الجامعة، ما يستدعي سرعة تجهيز المستندات ومراجعة البيانات قبل إرسال الطلب.

الفئات المستهدفة من المنحة

وتستهدف منحة الملك سلمان عددًا من الفئات، منهم:

- الطلاب المستحقون للدعم الاجتماعي.

- المعفون من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية-

- أبناء الشهداء.

- الطلاب من ذوي الهمم.

- المتفوقون دراسيًا.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة جامعة الملك سلمان الدولية

تحدد الأوراق وفقا للفئة التي يتقدم الطالب من خلالها، وتشمل أبرز الوثائق التي ينبغي الاستفسار عن اعتمادها لدى الجامعة ما يلي:

- مستندات إثبات استحقاق الدعم الاجتماعي

ويحتاج المتقدمون ضمن هذه الفئة إلى مستندات توضح الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مثل البحث الاجتماعي المعتمد، أو مستندات دخل الأسرة، أو ما يثبت الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وفقًا لما تقبله الجامعة.

- إثبات الإعفاء من المصروفات الدراسية

ويتعين على الطلاب الذين يستندون إلى الإعفاء من مصروفات المدارس الحكومية تقديم شهادة رسمية من المدرسة أو الإدارة التعليمية، توضح موقفهم من المصروفات خلال العام الدراسي المطلوب، مع مراعاة السنوات المحددة في إعلان المنحة.

- الأوراق المطلوبة لأبناء الشهداء

يجب تقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة لإثبات صفة ابن الشهيد، مع التأكد من نوع الوثيقة المطلوبة والجهة المعتمدة لإصدارها وفقًا لقواعد الجامعة.

- مستندات الطلاب من ذوي الهمم

على الطلاب المتقدمين ضمن هذه الفئة تجهيز وثيقة رسمية لإثبات الحالة، مثل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو تقرير طبي رسمي إذا كان معتمدًا.

- إثبات التفوق الدراسي

يحتاج الطلاب المتقدمون ضمن فئة المتفوقين إلى بيان درجات رسمي يوضح نتيجة الثانوية العامة، مع مراجعة معايير التفوق والحد الأدنى للمجموع، إن وُجد، وفقًا لشروط المنحة.

شروط الحصول على منحة جامعة الملك سلمان الدولية 2026

وحددت الجامعة مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم على المنحة، وجاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية للعام الدراسي 2024/2025 أو 2025/2026.

- أن يتراوح عمر الطالب بين 17 و24 عامًا.

- أن يكون المتقدم ضمن إحدى الفئات المستحقة للمنحة.

- الالتزام بحسن السير والسلوك.

- ألا يكون الطالب قد تعرض للفصل الأكاديمي أو التأديبي من أي مؤسسة تعليمية.

وينصح الطلاب بمراجعة الإعلان الرسمي للجامعة للتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب.

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