راكبين موتوسيكل.. القبض على طالبين سرقا هاتفا من فتاة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع بالمنوفية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تلقى مركز شرطة أشمون بالمنوفية بلاغا من طالبة، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شخصين لقيامهما بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما طالبان، مقيمان بذات الدائرة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.





