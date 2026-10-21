حبس تاجر مخدرات في الصف 4 أيام بتهمة حيازة كمية كبيرة من الهيدرو

قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، مع التحفظ على المضبوطات واستكمال التحريات حول نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهم بالاتجار في الهيدرو

واعترف المتهم، خلال مواجهته بالمضبوطات، بحيازته كمية مخدر الهيدرو المضبوطة بقصد الاتجار، موضحًا أنه كان يستعد لترويجها على عملائه، كما أقر بحيازته المبلغ المالي والهاتف المحمول اللذين عُثر عليهما بحوزته وقت ضبطه.

تفاصيل ضبط المتهم في الصف

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط أحد الأشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة الصف.

وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وجرى التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص المضبوطات واستكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.