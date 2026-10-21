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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع شركة الفرنسية تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية

وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية
وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية ، وتعزيز التعاون مع شركة «توتال إنرجيز» لدفع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة وموارد الغاز الطبيعي في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جوليان بوجيه، نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج بشركة توتال إنرجيز الفرنسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على هامش  مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بالإسكندرية، بحضور السيدة ليلي الحارص المدير التنفيذي لتوتال انرجيز في مصر ولبنان وقبرص، لبحث تطورات مشروعات الغاز الطبيعي، ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر بالتعاون بين قطاع البترول وشركتي إيني وتوتال، وكذلك استعراض الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز في مصر بالبحر المتوسط.

وأكد الوزير ، أن التقدم المحقق في مشروع ربط الغاز القبرصي من حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية يعكس أهمية الشراكة بين الحكومات وشركات الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الدعم السياسي رفيع المستوى من قيادتي مصر وقبرص أسهم في دفع المشروع وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بما يدعم تسريع خطوات التنفيذ وتذليل التحديات.

وأوضح أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تمكين قبرص من الاستفادة من مواردها من الغاز الطبيعي وفتح آفاق تصديره إلى الأسواق، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز ومعالجته وإعادة تصديره، بما يعزز دور مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز، ويحقق مصالح اقتصادية مشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الوزير ، على توافر الاهتمام بتوسيع استثمارات توتال إنرجيز بصناعة الغاز الطبيعي في مصر، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لدفع المشروعات، والعمل المشترك على دراسة الحلول الفنية والتجارية التي تسهم في خفض التكاليف وتحسين الجدوى الاقتصادية، بما يشجع الشركة على التوسع في أنشطتها وتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية.

من جانبه، أكد جوليان بوجيه تقدير الشركة للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تقييم الفرص الاستكشافية الواعدة في مصر، بالتعاون مع فرق العمل الفنية، وتحديد المناطق ذات الإمكانات الغازية الواعدة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات ودراسات فنية دقيقة.

وأضاف أن إتاحة المزيد من البيانات والمعلومات الفنية تسهم في تحسين تقييم الفرص الاستكشافية ، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مواصلة دراسة الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس عمرو أشرف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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