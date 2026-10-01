قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نأمل عقد مُحادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا قبل مطلع نوفمبر
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.. كيف عالج المشروع حالات تطور الإصابة بعد مرور عام؟
محافظة تعز: مقتـ.ـل 9 مدنيين وإصابة 42 آخرين جراء اعتداءات الفصائل المسلحة خلال أسبوع
ترامب: لم نقدم أي شيء لروسيا مقابل الإفراج عن هابارد
شيكو ينضم إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل «مصلحة الجوازات»
أرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ 2-2 في قمة مثيرة بأبطال أوروبا
بشعار «لنبني سلامتنا معاً».. وكيلا وزارتي الصحة والعمل بالشرقية يشهدان المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية
الإمارات ترشح لانا زكي نسيبة رسميًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة تحسم الجدل بشأن الدعم: لا تخفيض للمخصصات وندرس زيادتها سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار
ريال مدريد يتقدم على لايبزيج بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
شعبة المحمول: مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الهواتف.. والمبيعات تتراجع 20%
الرئيس السيسي: لو عندي مياه تكفي لزراعة 10 ملايين فدان هزرعهم.. وتجربة الـ1.5 مليون فدان تكشف التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026: حافظ على هدوء الخلافات

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026

لا داعي لأن يُفسد تأخر الرد أو تحديث مُخيب للآمال يومك بأكمله. اكتشف ما هو مفقود، ومن يجب أن يرد، وما يمكنك فعله لاحقًا. حافظ على تنقلاتك اليومية بهدوء، وخططك مرنة مساعدة الآخرين أمرٌ جدير بالاهتمام، شريطة ألا تُهمل التزاماتك الشخصية في هذه العملية.

توقعات برج الثور صحيا

يمكن أن يساعدك المشي قليلًا أو القيام ببعض تمارين التمدد الخفيفة بعد فترات طويلة من الجلوس. تجنب تفقد الرسائل المزعجة بشكل متكرر قبل النوم. أنجز المهام الضرورية، وجهز ما تحتاجه لليوم التالي، ودع الباقي ينتظر حتى تستعيد نشاطك.

توقعات برج الثور عاطفيا

إذا كنت أعزبًا، فإن أي حوار شيّق يستحق وقتًا بدلًا من التسرّع في استنتاج التوافق. قد يُضفي الأطفال لمسةً من البهجة بجهودهم أو روح الدعابة لديهم أو استعدادهم للمساعدة. لاحظ ذلك دون مقارنتهم بأي شخص آخر. حافظ على هدوء الخلافات بعيدًا عن العائلة.

برج الثور اليوم مهنيا

في العمل، قد يتباطأ أحد زملائك في أداء مهامه، ولكن إصرارك سيُمكنك من إنجاز المهمة. إذا كان دورك يتطلّب العمل الميداني، أو المبيعات، أو التواصل مع العملاء، فإنّ المتابعة الدؤوبة أهمّ من اللباقة اليوم حافظ على وضوح التواصل وسهولة الوصول إلى المستندات...

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد يُحسّن اقتراح زميل العملَ إذا تم اختباره عمليًا. أما بالنسبة لمن يستريحون اليوم، فليُحضّروا الضروريات فقط لليوم التالي. العمل المنتظم يُخفف الضغط، وإضافة مهام إضافية إلى قائمة مهام مكتظة أصلًا أقل فائدة..

برج الثور الثور توقعات برج الثور حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية

عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جلسة «الأمن الغذائي والمائي

وزير الري يستعرض ثورة التكنولوجيا والرقمنة لإدارة الموارد المائية بـ «منتدى مصر 2026»

وزير الزراعة

من 4.3 إلى 9.3 مليون طن.. كيف قفزت الصادرات الزراعية المصرية خلال 12 عامًا؟

البابا تواضروس

«المحبة والطهارة والروح الشبابية».. البابا تواضروس يستعرض مجالات القدوة وبركاتها

بالصور

أليف تحلق فوق سيارات تسلا.. هل اقترب عصر السيارات الطائرة من الواقع؟

سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس

وصفات آخر الشهر.. أكلات اقتصادية وسريعة بدون لحوم وغير مكلفة

اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد