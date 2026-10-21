السفير السعودي ومحافظ الإسكندرية يشهدان إطلاق خط سياحي بحري جديد

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، والرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية طه ناظر، في حفل تدشين مسار سياحي جديد لسفينة «أرويا كروز» انطلاقًا من ميناء الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة السياحية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودعم نمو قطاع الرحلات البحرية، بما يسهم في توسيع الخيارات السياحية وتعزيز حركة السياحة بين البلدين.

ويعكس تدشين المسار الجديد توجهًا نحو تنمية سياحة الرحلات البحرية، والاستفادة من المقومات السياحية والموانئ البحرية التي يمتلكها البلدان، بما يدعم التعاون المشترك في القطاع السياحي ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل السياحي بين الشعبين المصري والسعودي.