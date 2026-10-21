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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الداخلية: التطور التكنولوجي كان له تأثير على أساليب ارتكاب الجرائم

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن التطور التكنولوجي كان له تأثير على أساليب ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى انخفاض معدل سرقة السيارات بنسبة 94%، في إطار جهود الوزارة لمواجهة الجريمة وتطوير منظومة العمل الأمني.

وأوضح وزير الداخلية أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لإعادة صياغة العمل الأمني، بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت إلى استخدام نوافذ غير إخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبث أفكارها وممارساتها الإرهابية، مؤكدًا أن الجماعة عملت على نشر الأكاذيب عبر هذه المنصات.

وأضاف اللواء محمود توفيق أن الوزارة عملت على تزويد المنشآت الشرطية بأحدث الوسائل التكنولوجية، لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف المجالات، وتعزيز كفاءة الأداء الأمني في مواجهة المستجدات.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تحديث أدوات العمل الأمني وتطوير آليات مواجهة الجرائم، بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية التي أثرت في طبيعة الجريمة وأساليب تنفيذها، إلى جانب التعامل مع محاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.

الداخلية وزير الداخلية الإخوان

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