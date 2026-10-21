القبض على شخص صدم دراجة نارية بسيارته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائدة سيارة "ملاكى" بالإصطدام بالدراجة النارية خاصته بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله أقر بتضرره من قائدة سيارة "ملاكى" لقيامها بالإصطدام بدراجته النارية من الخلف حال سيره بها بتاريخ 4 الجارى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة مما أدى لحدوث تلفيات بالدراجة دون إصابات.

أمكن تحديد السيارة الملاكى "سارية التراخيص" وقائدتها (مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهما عقب قيامها بدفع قيمة تلفيات الدراجة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





