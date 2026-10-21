قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي
وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث
عبدالعاطي: مصر انتقلت تدريجيا من الأزمة إلى دور صانع السلام
وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام
وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية في قضية الأمن المائي
رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جود السفياني: شخصيتي في فيلم «ولا كان على البال شبهي وأستعد لأعمال جديدة | خاص

الفنانة السعودية جود السفياني
الفنانة السعودية جود السفياني
أوركيد سامي

كشفت الفنانة السعودية جود السفياني عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «ولا كان على البال»، الذي تخوض من خلاله أولى تجاربها في السينما المصرية، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة التي وصفتها بالمميزة والمهمة في مشوارها الفني.

وقالت جود السفياني، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إن شخصية «شيكو» التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية إلى حد كبير، موضحة أنها شخصية مرحة وتتمتع بخفة الظل، وهو ما جعلها تشعر بالقرب من الشخصية وتستمتع بتقديمها على الشاشة.

وأضافت أنها قدمت الشخصية باللهجتين المصرية والسعودية، في تجربة منحتها فرصة لخوض تحدٍ فني جديد، والتفاعل مع طبيعة العمل وأحداثه بصورة مختلفة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في أول فيلم مصري لها، واعتزازها بهذه الخطوة التي تمثل إضافة مهمة إلى تجربتها الفنية.

وأعربت الفنانة السعودية عن سعادتها بتصوير الفيلم في مدينة الأقصر، مشيرة إلى أنها أحبت الأجواء والمكان كثيرًا، واستمتعت بالتواجد هناك خلال فترة التصوير، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على المستويين الفني والإنساني.

كما أكدت جود السفياني سعادتها بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مشيدة بالتجربة التي جمعتها بهم، ومعتبرة أن مشاركتها في «ولا كان على البال» تمثل محطة مهمة في مسيرتها، خاصة أنها تفتح أمامها آفاقًا جديدة في السينما المصرية.

جود السفياني تكشف عن أعمالها المقبلة

وعن أعمالها الفنية المقبلة، كشفت جود السفياني عن مشاركتها في مسلسل «الرهان»، إلى جانب  تقديم برنامج «بنت السنة»، مشيرة كذلك إلى استعدادها للمشاركة في فيلم جديد من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر، بإذن الله.

وتطمح جود السفياني من خلال أعمالها الجديدة إلى مواصلة حضورها الفني وتقديم شخصيات متنوعة، تجمع بين الاختلاف والتجديد، بما يتيح لها التواصل مع جمهورها في السعودية ومصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.


فيلم ولا كان على البال بطولة  نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي،  جود السفياني ، مروان المسلماني ، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي


https://youtube.com/shorts/CwNW37eufr8?si=HiloG4IKjouH74du

الفنانة السعودية جود السفياني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

منتدى مصر

الفريق محمد عبد الرحمن ربيع: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ومتكاملة للإمكانات والموارد على مستوى الجمهورية

وزير الداخلية

وزير الداخلية: التطور التكنولوجي كان له تأثير على أساليب ارتكاب الجرائم

وزير الداخلية

وزير الداخلية: انخفاض سرقة السيارات 94% مقارنة بعام 2013

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد