جود السفياني: شخصيتي في فيلم «ولا كان على البال شبهي وأستعد لأعمال جديدة | خاص

كشفت الفنانة السعودية جود السفياني عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «ولا كان على البال»، الذي تخوض من خلاله أولى تجاربها في السينما المصرية، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة التي وصفتها بالمميزة والمهمة في مشوارها الفني.

وقالت جود السفياني، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إن شخصية «شيكو» التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية إلى حد كبير، موضحة أنها شخصية مرحة وتتمتع بخفة الظل، وهو ما جعلها تشعر بالقرب من الشخصية وتستمتع بتقديمها على الشاشة.

وأضافت أنها قدمت الشخصية باللهجتين المصرية والسعودية، في تجربة منحتها فرصة لخوض تحدٍ فني جديد، والتفاعل مع طبيعة العمل وأحداثه بصورة مختلفة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في أول فيلم مصري لها، واعتزازها بهذه الخطوة التي تمثل إضافة مهمة إلى تجربتها الفنية.

وأعربت الفنانة السعودية عن سعادتها بتصوير الفيلم في مدينة الأقصر، مشيرة إلى أنها أحبت الأجواء والمكان كثيرًا، واستمتعت بالتواجد هناك خلال فترة التصوير، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على المستويين الفني والإنساني.

كما أكدت جود السفياني سعادتها بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مشيدة بالتجربة التي جمعتها بهم، ومعتبرة أن مشاركتها في «ولا كان على البال» تمثل محطة مهمة في مسيرتها، خاصة أنها تفتح أمامها آفاقًا جديدة في السينما المصرية.

جود السفياني تكشف عن أعمالها المقبلة

وعن أعمالها الفنية المقبلة، كشفت جود السفياني عن مشاركتها في مسلسل «الرهان»، إلى جانب تقديم برنامج «بنت السنة»، مشيرة كذلك إلى استعدادها للمشاركة في فيلم جديد من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر، بإذن الله.

وتطمح جود السفياني من خلال أعمالها الجديدة إلى مواصلة حضورها الفني وتقديم شخصيات متنوعة، تجمع بين الاختلاف والتجديد، بما يتيح لها التواصل مع جمهورها في السعودية ومصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.



فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، جود السفياني ، مروان المسلماني ، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي



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