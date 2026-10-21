القبض على شخص سمح لآخرين بالجلوس على نوافذ سيارته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح لعدة أشخاص بالجلوس خارج النوافذ حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها (يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه إبان سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بتاريخ 17 / الجارى حال مشاركته بحفل بزفاف كريمته.
وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.